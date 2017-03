In timp ce multe vedete si persoane publice (nu doar din Marea Britanie, ci si din intreaga lume au postat pe retelele de socializare mesaje cu privire la atacul terorist care a avut loc la Londra, Adele a decis sa faca altceva - si anume sa ofere in dar vocea ei, cantand o melodie extrem de emotionanta.

In timp ce sustinea un concert in Auckland, Noua Zeelanda, cantareata a spus multimii (zeci de mii de oameni) ca isi doreste ca orasul ei natal, Londra, "sa vada lumina din sufletul nostru si sa ne auda." Apoi a cantat Make You Feel My Love, o piesa sensibila. Cu aceasta varianta, Adele a atins pana si cele mai puternice persoane, toata lumea fiind impresionata de iubirea pe care a transmis-o prin intermediul versurilor.

While many British celebrities spoke out about Wednesday’s terror attack in London, Adele offered her soulful singing voice.

foto prima pagina: captura Youtube