Limbajul trupului ofera o cantitate uimitoare de informatii despre ce gandesc ceilalti. Important este doar sa stim sa observam aceste mici trucuri. Iata despre ce vorbim:

1. Bratele si picioarele incrucisate semnaleaza rezistenta la ideile tale

Bratele si picioarele incrucisate reprezinta bariere fizice care sugereaza ca cealalta persoana nu este deschisa la ceea ce spui. Chiar daca zambeste si se angajeaza intr-o conversatie placuta, limbajul corpului spune o cu totul alta poveste. Psihologic vorbind, picioarele sau bratele incrucisate semnaleaza faptul ca o persoana este blocata mental, emotional si fizic cu privire la ce se intampla in fata lor.

2. Zambetele reale sunt observate in privire

Cand vine vorba de zambete, gura poate minti, insa ochii nu pot. Zambetele originale ajung pana la ochi, incretind pielea din zona exterioara a ochilor. Oamenii zambesc adesea pentru a ascunde ceea ce gandesc si simt cu adevarat, asa ca data viitoare cand vrei sa stii daca zambetul unei persoane este autentic, cauta micile riduri pe care le face in colturile ochilor. Daca nu sunt acolo, zambetul ascunde ceva.

3. Copierea limbajului trupului tau este un lucru bun

Ai observat cum cineva incearca sa iti copieze limbajul trupului? Poate ca isi incruciseaza picioarele dupa ce si tu faci asta... sau isi inclina capul in acelasi mod ca si tine atunci cand vorbesti. Acesta este de fapt un semn foarte bun. Oglindirea limbajului corpului este un lucru pe care il facem inconstient cand simtim o legatura cu cealalta persoana. Este un semn ca discutia merge bine si ca cealalta parte este receptiva la mesajul tau.

4. Postura spune o poveste

Ai observat vreodata cum cand o persoana intra in camera imediat pare sa detina controlul? Acest efect este in mare parte legat de limbajul corpului si adesea include o postura frumoasa, gesturi facute cu palmele orientate in jos si gesturi deschise/expansive. Creierul este conectat la retea pentru a echivala puterea cu cantitatea de spatiu pe care o ocupa oamenii.

Pozitia potrivita care demonstreaza putere: in picioare, cu spatele drept, umerii trasi inapoi.