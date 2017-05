Intr-o conversatie extrem de sincera cu jurnalistii de la GQ Style, Brad Pitt si-a deschis sufletul si a vorbit despre ce s-a intamplat de fapt intre el si Angelina si care a fost motivul care a dus la divort.

"A fost dificil, insa am decis ca trebuie sa colaboram amandoi pentru a rezolva asta. Amandoi facem tot ce ne sta in puteri. Am auzit un avocat spunand ca nimeni nu castiga in instanta, este doar o chestiune de cine iese cel mai ranit. Si pare sa fie adevarat, petreci un an concentrandu-te pe construirea unui caz pentru a iti demonstra punctul de vedere si de ce tu esti mai bun decat partenerul tau. Insa eu refuz sa fac asta. Nu pot sa o vorbesc de rau pe mama copiilor mei. Si, din fericire, si ea este de aceeasi parere cu mine.

Este foarte foarte dificil pentru copii sa vada cum familia lor este distrusa in doar cateva clipe." - a declarat actorul.

Ultimele sase luni au fost un adevarat haos. In septembrie viata lui urma sa se schimbe radical. In timp ce era intr-un avion ce zbura catre Los Angeles, a existat o altercatie raportata intre Pitt si unul dintre cei sase copii ai sai, Maddox, in varsta de 15 ani. Un apel telefonic anonim a alertat autoritatile, declansand imediat o investigatie FBI. Cinci zile mai tarziu, Angelina Jolie a depus cererea de divort.

Nu inseamna nimic pana cand nu traiesti asta pe pielea ta."

sursa material interior si prima pagina: captura Youtube