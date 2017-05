Pentru ca usor-usor incep noptile fierbinti, am cautat cele mai bune remedii pentru parul transpirat. Acus suna ceasul. Si te trezesti leoarca de transpiratie. Uh, ce e de facut? Sigur, vei spune un dus, dar hei! Cand stai de dusuri si hair-style dimineata, renunti la vreo doua ore de somn. Eu nu voi face asta!

Sigur, nici nu vreau sa se vada ca am dormit la tropice. Asa ca iata ce remedii pentru parul transpirat am gasit. Repede-repejor, de incadrat in ritualul tau de beauty in fiecare dimineata, inainte de a pleca la job.

1. Coafura a la Belle din Beauty & the Beast!

Avem cele mai bune remedii pentru parul transpirat! Si cele mai dragalase! Ce ai de facut?

Prinde cu agrafe (deasupra urechilor) doua suvite din fata catre spate, rasucindu-le.

Apoi aduna restul de par din calota si da-l pe spate.

Strange o coada si fixeaz-o la spate, peste parul lasat. Intoarce coada printre doua suvite.

foto interior si prima pagina: Boiko Olha Shutterstock