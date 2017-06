Barbatii sunt educati de mici ca nu trebuie sa aiba sau sa-ti arate slabiciunile. Ca nu trebuie sa se ingrijoreze. Ca trebuie sa fie puternici. Ca trebuie sa protejeze. Sa fie in control. Insa pe dinauntru si barbatii sunt fricosi, desi nu arata ce simt.

Am descoperit lucrurile de care se tem barbatii si pe care le ascund! Pentru ca da, barbatii sunt asi in a fi anxiosi in liniste.

Barbatii vor sa gaseasca solutii si rezolvari, sa isi disperseze suferintele si fricile, sa treaca mai departe. Asta ii face in ochii femeilor puternici, insa pot parea, atunci cand sunt in criza, distanti. Pot parea infideli, necomunicativi, neinteresati.

Si asta pentru ca desi se tem, barbatii vor sa isi rezolve problemele in liniste, singuri, fara ajutor, fara “slabiciuni”, fara a-si comunica emotiile. Si totusi, care sunt lucrurile de care se tem barbatii?

foto interior si prima pagina: Pushish Images, Shutterstock