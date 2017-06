Asa cum nu poti sterge cu buretele trecutul si cum unele actiuni nu pot fi uitate... nici unii oameni nu pot fi tinuti cu forta langa tine. Poate ca au fost perfecti la un moment dat, intr-o perioada confortabila a vietii tale. Poate ca ei au reusit sa lipeasca bucatile inimii tale frante incat ai putut ca nu mai poti trai fara ei. Poate ca, in mod dramatic, i-ai iubit odata.

Insa atunci cand vor pleca iti vei da seama ca, in ciuda faptului ca nu mai sunt langa tine, vei fi in continuare tu. Vei fi intreaga. Nu iti va lipsi nimic. Cicatricile vor fi aproape vindecate. Si te vei intreba: cine ti-a vindecat inima? Oare au fost ei... sau tu ai reusit sa depasesti toate problemele singura? Poate ca nu vei stii niciodata.

Insa ce vei stii cu adevarat este cum au reusit sa te schimbe. Amintirile tale cu ei vor alerga prin venele tale pentru totdeauna si iti vor tine companie chiar si in noptile singure. Au lasat o pata permanenta pe inima ta, pe care nu o vei mai putea sterge niciodata. Indiferent de cat de amar a fost sfarsitul sau cat de dureroasa a fost despartirea, au existat multe momente frumoase - momente de care iti vei aminti cu drag in viitorul indepartat. Nu nega acest fapt.

In loc sa te intrebi de ce au plecat, probabil ca ar trebui sa te intrebi: de ce nu i-ai putut face sa ramana? Insa nu mai poti schimba trecutul. Insa ceea ce poti schimba este modul in care iti vei imbratisa viitorul fara acesti oameni in viata ta.

Ai o inima mare! Permite-le sa plece, sa isi imbratiseze viitorul chiar daca tu nu vei mai fi o parte din viata lor. Permite-le sa fie fericiti fara tine. Permite-le sa gaseasca pe cineva cu o inima mai mare decat a ta... pe cineva care le poate oferi mai multa fericire decat le-ai putut oferi tu vreodata.

O data ce vei reusi sa faci asta, iti vei elibera sufletul. Si, in cele din urma, vei putea sa mergi mai departe. Si, la fel ca si ei, vei gasi un loc mai bun si pe cineva care sa te iubeasca mai mult.

sursa material: thoughtcatalog