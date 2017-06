Va simtiti stresati? Ati vrea sa stiti niste secrete pentru a fi mai liberi, mai buni in ce faceti si mai fericiti?

In timp ce complexitatea conditiei umane este oarecum prea complicata pentru a fi redusa intr-o singura lista exista, de fapt, cateva sfaturi pe care oamenii le pot folosi in fiecare zi pentru a scapa de greutatile si de greselile care ii pot trage in jos. De asemenea, exista si cateva fapte ciudate, care nu ii pot ajuta in mod personal, insa ii pot ajuta sa inteleaga modul in care alte persoane se comporta.

Am adunat cateva dintre cele mai interesante fapte psihologice care nu doar va vor oferi o perspectiva semnificativa asupra modului in care vedeti lumea, ci va vor ajuta sa va apropiati de cei din jurul vostru si sa intelegeti mai bine oamenii cu care interactionati.

Daca va plac nu ezitati sa le impartasiti cu oamenii dragi din viata voastra.

1. Potrivit studiilor, daca oamenii vorbesc cu altii despre obiectivele si visurile lor, este mai putin probabil ca acestea sa devina realitate pentru ca isi pierd motivatia.

2. O persoana obisnuita are nevoie de 66 de zi pentru a forma un nou obicei.

3. Majoritatea persoanelor au o melodie preferata deoarece aceasta le leaga de un eveniment emotional din viata lor.

4. Oamenii sunt mult mai fericiti daca isi cheltuiesc banii pe experiente decat pe lucruri.

5. Daca iti scrii visurile pe hartie, vei reusi sa le intelegi mult mai bine.

6. In comparatie cu alte simturi, simtul mirosului este legat de memorie.

7. A fi capabil sa gandesti despre cum gandesc oamenii este un semn de inteligenta superioara.

8. Cea mai importanta sursa a fericirii unui copil este familia.

9. Este dovedit stiintific ca daca te inconjori de oameni fericiti esti si tu fericita.

10. Persoanele inteligente se subestimeaza in timp ce persoanele ignorante au mai multe sanse sa creada ca sunt geniale.