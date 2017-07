Pastorul singuratic sau The Lonely Shepherd (cunoscuta si sub numele de Einsamer Hirte sau Der einsame Hirte in germana) este una dintre cele mai frumoase capodopere ale lui Gheorghe Zamfir.

Melodia a fost compusa in anul 1977 de catre James Last, compozitor si dirijor german, iar acompanientul cu nai reuseste sa transmita emotie si sensibilitate, facand ca aceasta piesa sa se auda in toate colturile lumii.

Gheorghe Zamfir este artistul care reinventeaza un instrument muzical care aproape ca a fost dat uitarii - naiul. Cu mult talent si pasiune, marele artist atinge corzi sensibile ale sufletelor noastre.

Initial, melodia trebuia sa fie lansata impreuna cu albumul Filmusik ohne Filme informeaza Wikipedia, album care avea sa contina doar compozitii originale ale lui James Last, insa cum acest album nu a mai fost niciodata lansat, Pastorul Singuratic a fost publicat pe albumul Russland Erinnerungen. Piesa a prins foarte bine la public, ajungand pe locul 22 in topurile muzicale din Germania.