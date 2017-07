Stii de ce are nevoie sufletul tau? De liniste!

Energia negativa in mediul in care traiesti poate fi daunatoare si nesanatoasa. Ea afecteaza starea de spirit, sufletul si relatiile pe care le ai cu oamenii din jurul tau. Energia negativa poate duce chiar si la probleme de sanatate sau certuri in familie. Ea face ca oamenii din casa sa fie deprimati, letargici si violenti verbal, creand teama inutila in mintea membrilor familiei.

Unii oameni raman chiar obositi, nervosi si furiosi. De aceea este esential nu doar pentru noi, ci si pentru cei la care tinem, sa curatam energiile negative si rele care ne inconjoara si care sunt si in interiorul nostru.

Vibratiile muzicii te elibereaza de senzatia de vinovatie si frica. De asemenea, acestea trezesc si transforma energia negativa in energie pozitiva si durerea in bucurie. Redarea acestei melodii poate face o mare diferenta deoarece ajuta la atenuarea stresului si la ruperea dezechilibrului in aer.

Asculta intotdeauna muzica care iti umple casa cu vibratii armonioase si vindecatoare si care, de asemenea, este utila si pentru a iti bucura sufletul si minte. Tonurile pure ale vaselor cantatoare tibetane sunt benefice pentru curatarea mintii si a energiei negative din jurul tau.

De asemenea, pe langa muzica, iata si alte cateva variante foarte simple pentru a elimina energia negativa din casa si sufletul tau:

- incearca sa tii casa cat mai curata; totul trebuie sa fie la locul lui;

- tine in casa aloe vera, busuioc si alte plante naturale pentru a stimula energia pozitiva;

- aprinde lumanari parfumate;

- tine la vedere imagini cu persoanele pe care le iubesti;

- foloseste uleiuri esentiale; pulverizeaza aceste uleiuri (de lamaie, de portocale, de lavanda, de menta) prin intreaga casa. Aroma puternica a uleiului esential va dispersa energia negativa.