Mercur retrograd a inceput la 12 august, in Fecioara si Leu, si isi va mentine pozitia pana pe 5 septembrie. Efectul va fi destul de puternic pentru cei din Fecioara. Dar ce inseamna Mercur retrograd pentru zodia ta? Aceasta miscare planetara va provoca schimbari in dragoste si in zona financiara. Potrivit Bustle.com, unele dintre problemele care pot aparea sunt teama, insecuritatea, suspiciunea, minciuna, deceptia, frauda si adulterul. Indiferent ca esti sau nu intr-o relatie, e posibil ca, in aceasta perioada, sa te gandesti sau sa vorbesti mai mult despre dragoste si incredere.

foto interior si prima pagina: Avesun, Shutterstock

Dar ce inseamna Mercur retrograd nu se refera numai la lucruri negative. Exista si parti pozitive: e o perioada de reorganizare si reflectie, ne uitam cu alti ochi la lume, o vedem prin filtre diferite si e posibil sa avem unele revelatii.

Mercur retrograd conduce comunicarea si toate zodiile sunt influentate de aceasta miscare planetara, dar unele mai mult decat altele.

Berbec – Comunicare haotica

Pentru Berbeci, Mercur retrograd poate insemna neintelegeri la serviciu si acasa. Ar trebui sa acorzi mai multa atentie cand vine vorba de romantism, de copii, de creativitate, munca sau rutina zilnica.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro