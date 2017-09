Concentreaza-ti energia pe Hara, punctul localizat in zona buricului, la aproximativ cinci centimetri in interior, sub piele. Acesta este centrul prin care intra si iese viata. Asadar, acesta este centrul de contact dintre corp si suflet. Daca simti un fel de oscilatie la stanga si la dreapta si nu stii care este centrul Hara in corpul tau, asta inseamna ca nu mai esti in contact cu Hara si ca trebuie sa recreezi acel contact.

foto interior si prima pagina: Benjavisa Ruangvaree Shutterstock

Cand: In timpul noptii, cand mergi la somn, sau dimineata imediat ce te trezesti.

Durata: 5-10 minute.

Pasul 1: Localizeaza Hara

Intinde-te pe pat si pune-ti ambele maini la 4-5 centimetri sub buric si apasa putin.

Incepe sa respiri lent si profund. Vei simti ca centrul Hara se misca o data cu respiratia. Simte cum intreaga energie a corpului tau se muta in acest centru mic.

Pasul 3: Concentreaza-te asupra centrului Hara si in timpul noptii

Daca adormi in timp ce faci acest exercitiu iti va fi de mare ajutor. Intreaga noapte, subconstientul tau va fi concentrat asupra centrului Hara. Asadar, fara s astii, vei reusi sa te conectezi la un nivel profund cu sufletul si energia ta.

Pasul 4: Reconecteaza-te cu Hara

Dimineata, cand simti ca somnul a trecut, nu deschide ochii. Pune din nou mainile in zona punctului Hara, apasa putin si respira profund pentru cateva minute (maxim 10), apoi deschide ochii si continua-ti rutina de dimineata.

Incearca acest exercitiu in fiecare seara si dimineata timp de trei luni. Astfel te vei simti reconectata cu sufletul si corpul tau.

Cu cat esti mai constienta de punctul Hara, cu atat mai putin iti va fi teama de viata si de moarte - pentru ca acesta este centrul vietii si al mortii. Odata ce devii inzestrata cu centrul Hara, poti trai cu curaj. Curajul provine din acest punct: mai putin stres, mai multa tacere, mai putine certuri, mai multe zambete, mai putine momente necontrolate, mai multa disciplina, mai putina teama, mai multa iubire.