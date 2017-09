comunicat de presa:

Fetele sunt cele mai tari! Mai ales atunci cand isi unesc fortele pentru cauze bune. Orice femeie ascunde super puteri iar Netflix le aduce in prim plan in productii cu diferite personaje feminine. Fie ca planuiesti o seara cu fetele sau vrei sa te relaxezi in weekend, iti oferim cateva surse de inspiratie.

Cand s-a lansat, Orange is The New Black nu era ca nimic ce puteai vedea la TV pe atunci. Mai mult decat a ne oferi personaje neinfricate, complexe sau pline de defecte precum Piper, Poussey sau Sophia, serialul a scos la iveala un alt adevar: faptul ca femeile vor sa vada pe ecrane grupuri autentice, cu care te poti identifica sprijinind-se una pe alta. Grupuri de femei care, in ciuda diferentelor dintre ele, demonstreaza ca puterea si influenta pot fi obtinute prin unitate si sustinere reciproca.

De-a lungul istoriei televiziunii, barbatii au fost cei care au dominat peisajul productiilor TV, Mad Men sau Clanul Soprano au avut personaje principale masculine. Seriale precum Sex and the City sau Gilmore Girls au mai echilibrat balanta, desi in majoritatea cazurilor urmaream personajele incercand sa cucereasca barbati sau luptandu-se intre ele pentru un loc in varful ierarhiei. Parca era timpul sa le vedem si ajutandu-se in filme, nu?

In sfarsit a venit vremea sa ne bucuram de portretizari ale unor relatii autentice intre femei. Lasati-va inspirate de aceste super seriale in care doamnele domina ecranele impreuna!

GLOW

Inspirat din povestea adevarata a ligii feminine de wrestling din 1980, serialul prezinta povestea unei actrite care nu-si gaseste roluri si care face o ultima incercare de a-si indeplini visul in forma unui serial saptamanal despre femei wrestler. Serialul exploreaza in profunzime modalitatea prin care femeile pot supravietui in medii ostile si ne dam seama rapid ca nu e genul de poveste in care personajele feminine sunt reduse la rolul de indragostite!

Sezonul 1 poate fi urmarit online sau poate fi descarcat de pe Netflix