Daca stai sa te gandesti, zece ani par sa insemne foarte mult timp de acum incolo, dar, cu toate acestea, este important sa stii foarte bine ce iti doresti sa faci in viata, altfel este posibil sa ajungi sa regreti unele alegeri, scrie mindbodygreen.com. Evita sa iei decizii pe care le vei regreta peste zece ani!

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna Shutterstock

Probabil ca te gandesti destul de mult la viitor si iti doresti sa faci cat mai multe lucruri incepand din acest moment, dar este bine sa alegi ceea ce este bine pentru tine, nu pentru altii. Cea mai mare greseala pe care o poti face este sa nu iti asculti inima si sa urmezi exemplul unor persoane care considera ca au descoperit “reteta” succesului.

1. Petreci prea mult timp pe retelele de socializare

Cu totii ne dorim sa fim in permanenta in conexiune cu cei dragi, sa fim la curent cu ultimele noutati sau sa postam poze din vacanta, dar toata aceasta activitate care se desfasoara in mediul virtual nu trebuie sa iti ocupe foarte mult timp.

