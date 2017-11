Se spune ca in intreaga noastra viata ne indragostim de doar 3 tipuri de persoane si fiecare are un scop foarte specific.

Fiecare dintre noi experimenteaza diferite tipuri de dragoste in aceasta viata. Oamenii vin si pleaca de-a lungul anilor si noi avem parte de numeroase suisuri si coborasuri... si intotdeauna reusim sa mergem mai departe.

Fiecare dintre noi are parte de trei iubiri intr-o viata, iar aceste iubiri joaca un rol foarte important in viata noastra.

1. Iubirea de basm

Am crescut si am vazut acest tip de iubire in filme si le-am auzit in povesti cu printi si printese care "au trait fericiti pana la adanci batraneti". Este dragostea pe care am aspirat sa o avem si am presupus ca va fi una usoara.

Aceasta dragoste a fost cea care ti-a aratat cat de greu poate fi sa pretinzi ca esti ceva ce nu esti. Arata perfect din exterior si era ce ceva ce societatea ar numi-o "o relatie buna", insa nu era pentru tine. Credeai ca aceasta ar fi singura dragoste adevarata pentru ca era prea frumoasa si toate lucrurile pe care le-ai vazut si despre care ai auzit... par sa fie in sfarsit ale tale.

2. Iubirea toxica

Aceasta este cea mai dificila dintre toate - dragostea toxica. Una complet diferita de iubirea de basm.

Acest tip de dragoste te invata mai mult despre tine decat ai vrea sa vezi, insa te schimba chiar daca este extrem de dureroasa. Minciunile, manipularea si drama sunt puncte-cheie in ciclurile nesanatoase ale iubirii toxice si parca te tin pe loc, intr-o situatie din care simti ca nu poti scapa. Si te gandesti ca lucrurile se vor schimba, ca poate va fi bine...

Cand experimentezi acest tip de iubire, a incerca sa faci lucrurile sa mearga devine mai important decat daca ar trebui sau nu sa faci asta.