1. ALBASTRELELE (Centaurea cyanus)

Au efect calmant si antiseptic ocular, fiind folosite extern in conjunctivite, iritatii ale pleoapelor, dar si cosmetic: calmeaza ochii obositi si atenueaza ridurile fine.

Intern, albastrelele sunt antiinflamatoare, depurative si diuretice, fiind folosite pentru afectiuni urinare si reumatism. Astringente si antiseptice, aceste flori sunt utile si in caz de diaree, scrie femeia.ro.

foto interior si prima pagina: QueSeraSera , Shutterstock

2. SOC (Sambucus nigra)

Florile albe, delicat parfumate, au efect sudorific si scad febra in cazuri de gripe si raceli. Emoliente si antiseptice, florile de soc se folosesc in tratarea bronsitelor si a virozelor respiratorii.

Sunt diuretice si depurative, fiind indicate in boli renale, reumatism si obezitate. In plus, stimuleaza secretia lactata.

Citeste continuarea pe Realitatea.net