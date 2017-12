In momentul in care intalnesti acea persoana speciala, acel suflet pereche care te insoteste de mana pe drumul vietii tale, te poti astepta ca lucruri minunate sa se intample in viata ta. Totul se schimba, totul capata sens. Incepi sa visezi mai mult, mai bine, mai frumos... pentru ca alaturi de el vrei sa traiesti cele mai frumoase momente.

Iata care sunt cele mai importante legi ale iubirii adevarate.

1. In iubirea adevarata exista senzatia de "acasa"

Vechea zicala "Casa este unde este inima" se aplica foarte mult sufletelor pereche. Cand exista iubire adevarata, exista si sentimentul de apartenenta, dorinta ca dupa o zi dificila sa ajungi acasa in bratele celei mai importante persoane din viata ta.

Nu poti cuceri un suflet pereche oferindu-i cadouri scumpe. Si nu te poti astepta ca el sa faca acelasi lucru pentru tine. In iubirea adevarata exista modalitati mai semnificative de a isi exprima adevarata iubire si, daca este vorba despre daruri, prefera sa primeasca sau sa ofere un cadou cand are un inteles profund in spatele acestuia.

3. In relatie exista sinceritate si comunicare

Sa joci jocuri amuzante in relatia de iubire nu va functiona deloc in momentul in care iti intalnesti sufletul pereche. Pentru ca intr-o relatie adevarata nu ai nevoie de jocuri, spui ceea ce gandesti, comunici sincer si liber. Exista comunicare deschisa deoarece doar asa reusesti sa depasesti obstacolele care apar in calea iubirii.

4. Exista investitii emotionale

O problema nu este ceva de care un suflet pereche se teme. El stie ca are alaturi o persoana care tine la el, care il sprijina si care ii ofera cele mai bune sfaturi. Intr-o relatie adevarata exista emotie, sprijin si incredere la tot pasul.