Gasirea pacii din interior este un lucru minunat, insa si dificil. Este usor sa cauti in locurile gresite. Iata mai jos 4 ganduri neclintite care te vor ajuta sa mergi catre locurile in care poti gasi linistea sufleteasca.

foto interior si prima pagina: Anna Ismagilova, Shutterstock

1. Simplifica

Simplificarea vietii este unul dintre pasii principali catre pacea interioara. O simplificare persistenta va crea o bunastare interioara si exterioara care pune armonie in viata cuiva.

A face lucrurile mai simplu aduce cu siguranta extrem de multa pace interioara. Asadar, iata cateva sugestii cu privire la modul in care poti simplifica viata:

- foloseste o lista limitata de sarcini. Pe aceasta lista ar trebui sa existe 2 sau 3 taskuri importante;

- seteaza-ti limite. Stabileste limite pentru verificarea mailurilor primite. Fa asta o data pe zi;

- seteaza termene pentru deciziile pe care vrei sa le iei;

- stabileste o limita pentru intalniri astfel incat sa te simti mai putin stresata, sa ai rezultate mai bune in intalnirile profesionale si sa ai timp si pentru tine.

Cand accepti toate lucrurile care apar si se intampla in viata ta opresti sa mai hranesti energia pentru a rezista la ceea ce este. Accepta ceea ce se intampla si lucrurile vor fi pe jumatate rezolvate. De asemenea, simti linistea din sufletul tau Vezi lucrurile cu alti ochi si, astfel, poti lua masurile pe care tu le consideri necesare.

Important: a accepta nu inseamna a renunta. Inseamna doar sa fii de acord cu ce se intampla si sa iti concentrezi energia asupra rezolvarii acestor lucruri.

3. Iarta

Pacea interioara poate fi atinsa numai atunci cand practici iertarea. Iertarea presupune inlaturarea trecutului si, prin urmare, este mijlocul de corectare a perceptiilor noastre gresite.

Intelege ce s-a intamplat, renunta la lucruri si invata sa ierti. Iertarea este importanta pentru ca atata timp cat nu ierti pe cineva continui sa fii legata de aceasta persoana. Gandurile tale se vor indrepta in continuare catre aceasta persoana care ti-a gresit si la lucrurile pe care le-a facut. Legatura emotionala dintre voi este atat de puternica si iti provoaca multa suferinta. Cand ierti, nu doar te eliberezi de aceasta persoana, ci si de toata durerea.

Un lucru pe care trebuie sa il tii minte este sa nu ierti doar pentru altii, ci pentru tine insati.

4. Fii atenta la pacea interioara

Nu te grabi niciodata; fa totul in liniste si intr-un spirit calm. Nu iti pierde pacea interioara pentru nimic, chiar daca intreaga lume pare a fi suparata.

Folosind sfaturile de mai sus si traind in prezent, poti gasi mult mai multa pace interioara. Nu trebuie sa fii impacata doar in zilele in care lucrurile merg cum ai planificat. In momentele dificile, pacea ta interioara poate fi foarte utila pentru ca te va ajuta sa iei decizii bune si sa faci alegerile corecte. Asadar, ai rabdare, fii impacata cu tine, ramai linistita si acorda o mare atentie pacii interioare.