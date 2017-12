Viata este un joc real de momente pline de surprize placute si mai putin placute. Viata inseamna sa inveti sau sa incerci sa ai incredere in Dumnezeu, ceea ce te face sa accepti ca nu poti avea toate raspunsurile. Si asta este in regula.

Viata curge treptat pana in punctul in care ajungi sa iti dai seama ca ea este doar despre a trai in echilibru. Tot viata te ajuta sa intelegi ca prea putin sau prea mult din nimic inseamna mai bine pentru tine, pentru sufletul tau.

Viata iti schimba mintea pentru a te face sa descoperi ca este bine sa renunti la greutatile care iti apasa pe umeri, eliberandu-te astfel de durere. Schimbarea in viata este buna.

Viata este uneori enigmatica - sunt povesti care nu au intotdeauna un final. Sunt povesti ale caror capitole se incheie brusc. Asta poate insemna rapirea existentei sau eliberarea sufletului. Depinde ce cum vrei sa privesti lucrurile.

Viata este dezordonata - este atat de ciudata si atat de frumoasa.

Viata este locul unde majoritatea lucrurilor au sens daca le privesti in retrospectica. Asa ne invatam lectiile.

Viata te invata sa accepti si sa primesti emotiile inconfortabile in sufletul tau.

Viata te invata sa iti infrunti demonii din interior; sa iti privesti nesiguranta si temerile si sa stii ca acestea sunt cele care te fac doar om... insa nu te definesc.

Viata inseamna sa iti vezi inima franta in mii de bucati si sa realizezi ca este mai puternica decat credeai tu. Pentru ca in ele din urma se vindeca. Iar tu mergi mai departe.

Viata este ceea ce vrei tu sa fie. Este emotia unui rasarit de soare, este sentimentul de siguranta cand esti in preajma oamenilor la care tii, este teama aparuta in fata problemelor, este iubirea pe care inima ta o simte. Viata este a ta. Si o faci asa cum iti doresti tu sa fie.