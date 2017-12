Viata este precum un tun care va continua sa loveasca peretii existentei noastre mereu si repetat. Lucrul care separa oamenii slabi de cei puternici este alegerea de a te lasa pus la pamant sau de a lupta pentru a castiga.

foto interior si prima pagina: Amanda Carden, Shutterstock

Vor fi situatii in care vei si coplesita de sentimentele momentului prezent. Te vei simti tradata si ranita de oameni in care ai avut incredere. Te vei simti infranta si pierduta. Insa, din nou, alegerea este a ta - sa ramai la pamant sau sa te ridici si sa lupti.

Oamenii adevarati, oamenii puternici, lasa ca soarta sa isi faca treaba.

Iata cateva motive pentru care karma este cel mai bun partener pe care il poti avea in aceasta viata:

1. Exista batalii pe care nu ai cum sa le castigi si este mai bine sa lasi karma sa se ocupe de ele.

Viata te va pune in fata unor situatii in care pur si simplu nu ai ce sa faci. Si este foarte bine sa lasi ca lucrurile sa isi urmeze cursul lor normal. Marele intelept indian, Swami Vivekananda, avea o expresie pentru a descrie viata "Charaibeti”. Aceasta se traduce "Mergi inainte." La sfarsitul vietii, aceasta este directia pe care trebuie sa o ai in cap.

2. Nu trebuie sa iti patezi mainile. Lasa totul in mainile karmei

Nu ai nevoie de razbunare. Ai rabdare. Asteapta. Nu cauta razbunare in momentul in care esti ranita/ dezamagita. Nu iti face griji, Universul ofera fiecaruia ceea ce merita. Munca grea va fi rasplatita, iar persoana care te-a ranit isi va primi pedeapsa.

3. Ai mai multa satisfactie cand lasi karma sa se ocupe de tot

Razbunarea este un fel de mancare servit cel mai bine rece. Ce este mai satisfacator decat sa vezi cum roata se intoarce fara ca tu sa faci nimic? Karma se poate ocupa de tot, trebuie doar sa ai incredere si sa ii oferi putin timp. Nu grabi lucrurile. In schimb, incearca sa depasesti acest episod si sa iti vezi in continuare de viata ta.

4. Cea mai bune razbunare este sa traiesti fericita

Viata nu este despre razbunare, despre rautate, despre "Ochi pentru ochi si dinte pentru tine.". Viata este despre mai mult decat atat. Viata este despre iertare, momente frumoase, crearea unor amintiri de neuitat, iubire, dragoste, sentimente.

Cea mai buna razbunare este sa mergi mai departe cu viata ta. Sa ierti... si nu ierti pentru persoana respectiva, ierti pentru tine, pentru sufletul tau, pentru a putea depasi momentul si a te concentra asupra prezentului si viitorului. Viata este despre tine. Nu o risipi concentrandu-ti atentia asupra unei alte persoane. Nu aduce negativitatea in viata ta.