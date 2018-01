Universul in care traim lucreaza in moduri misterioase. Exista haos in complexitatea functionarii sale si, totusi, totul este echilibrat. Putem spune ca in Univers nimic nu se intampla din pura intamplare. Chiar si cele mai nesemnificative incidente au loc conform planificarii si servesc unui scop mai mare. Tot ceea ce se intampla este o manifestare a cosmosului.

Calatoria noastra prin viata nu este o calatorie fara probleme. Sunt urcusuri si coborasuri. Unele drumuri sunt dificile, altele sunt flaore la ureche. Viata este un mister in care toate experientele detin aceeasi importanta si aceeasi valoare. Suntem norocosi ca universul tine evidenta calatoriei noastre.

De-a lungul acestei calatorii, ne intalnim cu alti oameni care joaca roluri diferite si care servesc scopuri diferite. Unii ne invata niste lectii de viata, in timp ce altii lasa un impact durabil asupra noastra. Unii oameni sunt meniti sa ramana cu noi pentru totdeauna, in timp ce altii sunt doar in trecere prin viata noastra.

Iata care sunt cele 4 tipuri de conexiuni cosmice pe care le putem intalni in calatoria noastra prin viata:

1. Intalnim oameni care ne trezesc la realitate

Exista momente in viata noastra cand intalnim oameni care sunt promotori ai schimbarii. Ei intra in viata noastra pentru a initia o schimbare directa sau indirecta. Prezenta lor foarte inselatoare ne face sa constientizam ca nu putem merge mai departe in viata daca nu vom efectua anumite schimbari. Universul are caile sale de a face astfel de lucruri.

Acesti oameni ne vor trezi potentialul interior care ar fi ramas adormit daca am fi ramas blocati in aceasta viata.

2. Intalnim oameni care ne reamintesc planurile noastre

Uneori, in viata, intalnim oameni care se opresc doar pentru a ne reaminti de obiectivele noastre. Singurul scop al acestor interactiuni este sa ne ajute sa ramanem axati pe calea noastra in viata.

Acesti oameni ne reamintesc cine suntem si ce am vrut cu adevarat de la inceput.

3. Intalnim oameni care ne ajuta sa crestem

Unii oameni ne ajuta sa crestem ca persoane. Ei stau alaturi de noi ca un ghid in calatoria noastra prin viata. S-ar putea sa ne faca rau sau sa ne invite intr-o aventura pentru a face fata unei provocari. Ei ne arata calea atunci cand nu stim incotro sa mai mergem. Ei ne invata lucruri pe care nu le putem invata singuri.

Acesti oameni ne ajuta sa crestem.

4. Intalnim oameni care raman in viata noastra

Sunt doar cativa oameni care se vor lipi de sufletul nostru pentru totdeauna. Intalnim destul de rar acesti oameni, insa cu siguranta sunt cei mai pretiosi. Ei sunt prietenii nostri apropiati si familia. Cei mai multi sunt membri ai grupului nostru de suflete pereche.

Acesti oameni au aceeasi misiune (sau o misiune similara) in viata.

