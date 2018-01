Cristalele devin din ce in ce mai populare. Adevarul este ca acestea sunt "aliatii" nostri in calatoria catre alinierea cu natura noastra astrala adevarata. Citeste mai departe pentru a afla mai multe despre cele 8 cristale foarte puternice si cum poti beneficia de utilizarea lor.

Cuart clar

Cuartul clar este cristalul la care o multime de oameni se gandesc imediat in momentul in care cineva spune "cristal". Acesta are 6 laturi care, in mod obisnuit, sunt clare sau uneori de un alb laptos. Cuartul clar este un amplificator uimitor de energie si este adesea folosit in vindecare si meditatie.

Ametist

Ametistul este un cristal violet. Multi spun ca aceasta piatra ii ajuta pe oameni sa se conecteze la puterea divina. Culoarea sa indica faptul ca deschide chakra coroana. Chakra coroana este plasata chiar deasupra capului si este calea principala prin care patrunde energia pozitiva. De asemenea, atunci cand aceasta este deschisa, devenim mai constienti de lumea care ne inconjoara, atat de cea vazuta cat si de cea nevazuta.

Cuart roz

Cuartul roz este cristalul iubirii. Acesta este un cristal roz care ii ajuta pe cei care il folosesc nu doar sa iubeasca si sa impartaseasca iubire in jurul lor, ci sa invete sa se accepte si sa aprecieze cine sunt cu adevarat. Este o piatra de vindecare a inimii, cu o energie placuta pozitiva.

Obsidian

Obsidianul este o piatra vulcanica neagra. Ca multe alte pietre negre, acesta are o energie foarte puternica si poate absorbi toate energiile negative. De asemenea, obsidianul poate fi folosit pentru a iti vindeca sufletul de toate ranile si pentru a curata casa in care locuiesti.

Jad

Jadul are numeroase nuante de verde si, uneori, poate fi gasit si in alte culori. Acesta a fost dorit ca o bijuterie pretioasa in intreaga lume de mii de ani. Jadul este considerat o piatra norocoasa, aducand noroc celor care o poarta.

Selenit

Selenitul este un cristal luminos, alb care este asociat cu luna si femininul. Are o vibratie foarte clara si inalta. Acesta este una dintre putinele pietre care nu trebuie niciodata sa fie curatate deoarece nu detine energie negativa. Selenitul este o piatra foarte buna pentru a fi tinuta in spatiul personal sau chiar pentru a fi purtata zi de zi (la un medalion sau chiar bratara).

Fluorit

Fluoritul este un cristal minunat pe care sa il ai in jurul biroului sau la tine acasa. Nu este doar frumos, ci si util. Acesta are un efect benefic asupra sistemului nervos deoarece blocheaza frecventele electromagnetice de la multitudinea de dispozitive electronice pe care le folosim tot timpul.

Moldavit

Moldavitul este un cristal foarte interesant. Se formeaza atunci cand meteoritii ating pamantul. Acest cristal este destul de diferit de toate celelalte descrise in aceasta lista - parca ar fi dintr-o alta lume. Moldavitul poate fi folosim pentru a stimula energia pozitiva si de a iti ridica vibratia.

