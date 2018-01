Ai intalnit vreodata o persoana pe care simti ca o cunosti de o viata chiar daca ai schimbat cu ea doar cateva cuvinte? Ai intalnit vreodata o persoana cu care sa te conectezi imediat fara sa stii de ce?

Uneori, acesti oameni stiu ce vei spune inainte sa spui ceva. Acesti oameni cu care te conectezi la un nivel profund al inimii fac parte din "familia ta sufleteasca" sau "tribul tau sufletesc".

foto interior si prima pagina: Ben Roman, Shutterstock.com

O persoana din tribul tau sufletesc este o persoana cu care rezonezi in orice moment nu doar la un nivel mental, ci si emotional, fizic si spiritual. Cu alte cuvinte, familia ta sufleteasca este aici pentru a te ajuta sa inveti, sa cresti si sa experimentezi viata in toate sensurile ei.

Iata care sunt semnele care iti spun ca ai intalnit pe cineva din tribul tau sufletesc:

1. Contactul vizual este profund

Nu iti este teama sa faci contact vizual cu membrii familiei tale sufletesti si nici nu te simti ciudat. Cand faci contact vizual, exista ceva familiar, ceva reconfortant, parca din trecut. Este aproape ca si cand, atingi un adevar mai profund pe care il intelegi si il impartasesti cu persoana din fata ta in tacere.

2. Te simti atrasa de o persoana

Pentru niciun motiv aparent, membrii familiei tale sufletesti vor iesi in evidenta in multime. Vei fi atrasa de ei, de energia lor. Chiar daca pierzi legatura cu ei, acestia vor aparea intotdeauna in viata ta.

3. Vorbiti aceeasi "limba"

Cand vorbiti, amandoi impartasiti ganduri si intuitii similare si simti ca sunteti pe aceeasi pagina din punct de vedere emotional. Nu este ceva obisnuit sa repetati aceleasi ganduri si cuvinte, ca si cum ati fi oglindirea mintii celuilalt.

Nu te-ai simtit niciodata atat de confortabil si de inteles de o alta persoana in viata ta. Conexiunea este extrem de naturala si ai un sentiment ciudat de recunoastere si familiaritate.

5. Simti ca ai o enerige incredibila in preajma ei

Ori de cate ori petreci timp cu o persoana din tribul tau sufletesc, te simti plina de energie si ai acea senzatie frumoasa ca poti face orice, ca poti muta muntii.

6. Astfel de persoane apar in viata ta cand ai cea mai mare nevoie de ele

Momentul in care esti deschisa sa depasesti teama si frica este momentul in care vei atrage un membru al grupului tau sufletesc.

7. Orele se transforma in minute

Timpul este complet relativ cand vorbesti cu cineva din tribul tau sufletesc. Iti place sa vorbesti cu aceasta persoana si nu mai stii notiunea timpului; orele se transforma in minute.

8. Reflecta cele mai bune calitati ale tale

Grupul tau sufletesc reflecta cele mai bune calitati ale tale insa, in acelasi timp, te vor provoca sa vezi si sa iti imbratisezi si cele mai mari neajunsuri. Uneori provocarea va include crearea unor circumstante dificile pentru a invata sau a fi sincera cu tine (chiar daca doare). Indiferent de situatie, poti conta pe grupul tau sufletesc pentru a te ajuta sa cresti frumos.

9. Sufletul tau se simte hranit de bunatate in prezenta lor

Exista unele persoane care au o influenta pozitiva asupra spiritului si sufletului tau. Te vei simti intotdeauna inteleasa, iubita si apreciata.