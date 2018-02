Viata personala implinita pare mai aproape de utopie, cu cat aud mai multe pareri in jurul meu. Sigur, acum suntem femei independente! Dar oare actiunile noastre reflecta asta mereu? Am renuntat la “copilarisme” si in ceea ce priveste viata amoroasa? Vezi sfaturile celor de la Pop Sugar!

Hai sa ne amintim ca viata personala implinita depinde de noi si de actiunile noastre, dragilor! Pana la urma, nu trebuie sa dovedim nimic nimanui! Si cu siguranta, nu avem nevoie de nimeni altcineva ca sa fim fericite. Dar presupune asta sa gresim cand vine vorba de intalnirile romantice? Pana la urma, tot noi ne simtim prost! Ce-ar fi sa renunti la obiceiurile proaste, daca esti in cautarea unui iubit. Chiar daca tipul acela nou cu care ai iesit in oras nu este ceea ce iti doresti, ce-ar fi sa ramai femeia adulta si independenta despre care vorbeam mai sus?

Iata ce sa NU faci, la intalniri, daca iti doresti o viata personala implinita:

Nu trimite mesaje daca ai baut ceva mai multe pahare de vin

Prima regula pentru o viata personala implinita este sa-i dai voie sa fie astfel! Ori daca tu sari calul la numarul de cocktailuri, sigur vei regreta cand te trezesti!

