Am descoperit pe Your Tango cu ce zodie esti compatibila in dragoste si pe cine trebuie sa cauti pentru relatia de cuplu fericita in functie de semnul zodiacal.

Cu totii ne dorim relatii minunate. Chimie. Afectiune. Sexualitate. Intimitate. Compatibilitate. Vrem acel partener care ne completeaza perfect si cu care sa ne construim viata ideala.

foto interior si prima pagina: Tithi Luadthong, Shutterstock

E greu uneori sa iti gasesti perechea perfecta, insa am aflat cu ce zodie esti compatibila in dragoste. Pentru ca desi nu exista o reteta a fericirii, exista anumite afinitati intre zodii care pot ajuta sa aveti relatia de cuplu dorita, frumoasa pentru ambii parteneri.

Cu ce zodie esti compatibila in dragoste

Berbecii si Sagetatorii

Iata cu ce zodie esti compatibila in dragoste daca esti Berbec: cu Sagetatorul! Ambele semne zodiacale iubesc experientele noi. Ambele sunt independente si directe. Un cuplu dintre cei doi nu se va plictisi niciodata.

