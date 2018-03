Daca astepti ca viata ta sa ia o intorsatura diferita maine sau in urmatoarele zile inseamna ca nu traiesti asa cum trebuie. Crezi ca vei fi mai fericita daca vei vizita un anumit oras, daca te vei muta intr-o alta casa, daca iti vei permite o alta masina sau daca iti vei face un nou iubit? Sau ca atunci cand iti vei schimba locul de munca toate problemele tale vor disparea? GRESIT.

foto interior si prima pagina: Mien Trant Shutterstock

Trebuie sa incepi sa traiesti in prezent. ACUM. Pentru ca, in timp ce stai in banca ta si astepti ca ceva sa se intample intrebandu-te cand vei vedea schimbari in viata ta, exista alti oameni care traiesc si care sunt fericiti in aceasta lume.

Tu nu traiesti. Tu iti doresti sa traiesti.

Nu poti sta linistita asteptand ca lucruri frumoase sa se intample. Nu poti visa la o zi in care sa simti din nou fericire. Pentru ca, draga mea, asa pierzi timp pretios. Nu stii cand se va intampla ceva cu adevarat frumos in viata ta. Motiv pentru care trebuie sa lupti cu demonii. Trebuie sa iti indrepti atentia asupra prezentului, sa te concentrezi pe problemele pe care le ai si sa incerci sa le rezolvi in loc sa astepti ca acestea sa dispara in mod magic.

Daca te simti singura si nu ai foarte multi prieteni, iesind din casa este o solutie rapida pentru a face o schimbare in acest sens. Daca nu iti place viata pe care o ai acum, cumpararea unei masini noi nu te va face sa o iubesti. Daca esti deprimata, un iubit nu va remedia cum te simti.

Astfel de mici bucurii sunt de scurta durata. Iti aduc putina fericire, dupa care iti dai seama ca viata ta nu s-a schimbat cu nimic. Esti aceeasi persoana. Ai aceleasi sentimente.

In cinci ani, masina nu va mai fi noua si frumoasa. Iubitul tau poate ca a disparut in timpul asta. Anxietatea ar putea fi in continuare in sufletul tau. Nefericirea ti-ar putea controla la fel de mult viata.

Viata ta se intampla acum. In acest minut. In aceasta secunda. Asa ca profita la maxim. Incepe sa iti iubesti viata. Incepe sa te indragostesti de acest minut. De acest moment.

Fa tot ce este necesar pentru a trai pentru acest moment in loc de mai tarziu. Viata ta nu va incepe intr-un an sau in zece ani... ea este deja inceputa. Asadar, priveste adanc in sufletul tau. Lucreaza la a iti schimba perspectiva asupra vietii tale. Lucreaza pentru a intari relatiile cu ceilalti. Si, cel mai important, lucreaza pentru a iti vedea inima fericita.

Fara dragostea de sine, nicio masina sau o casa nu iti va aduce bucurie. Pentru ca, in cele din urma, fericirea nu vine din bani, din lucruri noi sau chiar din calatorii. Vine din sufletul tau. Vine din cat de fericita esti cu tine si cu inima ta. Vine din cunoasterea punctelor forte si a celor slabe. Vine din prieteniile si legaturile pe care le ai cu alti oameni. Vine din cat de deschisa este inima ta pentru a iubi si a fi iubita.

Viata ta se poate termina maine. Asadar, fa ca ziua de astazi sa conteze. Fa ceva pentru a ii da inimii putina speranta. La sfarsitul zilei, singurele care iti raman sunt inima, mintea si trupul.