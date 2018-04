Obiceiuri care te fac placuta – despre ele discutam astazi! De ce? Pentru ca multa lume crede ca aceste lucruri ce ii atrag pe ceilalti la tine sunt trasaturi innascute. Pentru ca multi oameni au senzatia ca doar o mana de norocosi se bucura de atentia celor din jur.

Sigur, e simplu sa cazi prada preconceptiei ca nu exista obiceiuri care te fac placuta si ca te nasti mai degraba cu “acel ceva” care ii face pe cei din jur sa graviteze in jurul tau. Insa, in realitate, cat esti de placut este in controlul tau si tine de inteligenta ta emotionala.

foto interior si prima pagina: Rawpixel.com Shutterstock

Cea mai mare greseala pe care o fac oamenii cand asculta o alta persoana este sa se focuseze pe ce vor spune ei sau pe cum lipsa unei replici le va afecta celorlalti perceptia legata de propria persoana. Sigur, cand faci asta, auzi ce are de zis celalalt, dar pierzi sensul vorbelor lui.

O modalitate importanta de a evita asta este sa ramai curioasa. Sa pui multe intrebari. Ramai concentrata pe ce spune celalalt si astfel ii transmiti mesajul ca esti atenta la ce are de zis. Deci ii castigi respectul si aprecierea.

