Stim cat de mult va plac ghicitorile, motiv pentru care am decis sa le facem mai des. Am cautat prin lumea vasta a internetului cele mai frumoase ghicitori pentru copii care ii pun in dificultate pe adulti.

Nu vrem sa mai pierdem timpul, asa ca va invitam sa le cititi si sa le rezolvati.

1. Ce zboara cand apare pe lume, sta pe loc cand e in viata si curge cand moare?

Da click pe imagine pentru a vedea raspunsul.

2. Ce apare o data intr-un minut, de doua ori intr-un moment si niciodata in 100 de ani?

3. Traieste iarna, moare primavara si creste cu radacinile in sus. Ce este?

4. Hraneste-ma, si-mi va oferi viata. Dar da-mi ceva de baut... si voi muri. Ce sunt eu?