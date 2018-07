Poate că am învățat lecțiile de viață pe care am fost nevoiți să le învățăm pe calea grea, pierzând anumite lucruri și greșind în anumite situații. În urmă cu câțiva ani, în mijlocul unui atac de panică, a trebuit să recunosc fix în acel moment că fericirea nu mai face parte din viața mea.

foto interior si prima pagina: Rustle Shutterstock

Voiam să fiu din nou veselă, plină de energie. Voiam să mă simt liberă, ambițioasă, dornică să își urmeze visurile... dar nu mai știam cum. Din fericire, am avut o persoană înțeleaptă în apropiere care mi-a dat un sfat foarte bun. Este vorba despre mama mea. Mi-a spus că ea încă poate vedea în mine o tânără optimistă, energică, plină de viață... doar că trebuia să privesc adânc în sufletul meu și să mă reconectez la el. În timp ce încercam să urmez sfatul mamei mele, mi-am amintit că înainte îmi scriam câteva biletele pe care le agățăm prin toată casa pentru a mă ajuta să mă simt mai bine și să scap de anxietate.

Așadar, am scris din nou aceste cuvinte frumoase, așa cum mi-am amintit eu și am adăugat și altele câteva noi. Apoi le-am agățat pe unde am putut prin casa astfel încât să le văd cât mai des cu putință. Acest ritual mă ajută să îmi păstrez optimismul chiar și în cele mai grele momente.

Vă invit și pe voi să le citiți și să vă liniștiți sufletul:

1. Nu este prea târziu. Nu ești în urmă cu nimic. Ești fix în locul în care trebuie să fii. Fiecare pas pe care l-ai făcut până acum este necesar. Ai încredere în tine. Și bucură-te că ai ajuns până aici.

2. Unul dintre cele mai importante momente în viață este acela când găsești curajul să renunți la ce nu poți schimba. Acceptă această situație și mergi mai departe cu viața ta.

3. Iartă-te pentru greșelile pe care le-ai făcut, pentru momentele în care nu ai avut încredere în tine, pentru alegerile cu care i-ai rănit pe ceilalți. Iartă-te pentru tot!

4. Nu presupune niciodată că ești blocată de modul în care se întâmplă lucrurile acum. Nu ești! Viața se schimbă în fiecare moment... și tu te schimbi odată cu viață.

5. Secretul fericirii nu este un secret. Alege să fii recunoscătoare pentru tot ce ai. În fiecare dimineață. Din nou și din nou. Când uiți, ia-o de la capăt.

6. Dacă ai puterea de a face pe cineva fericit astăzi, fă-o! Lumea are nevoie de mai multe zâmbete.

7. Amintește-ți mereu că ceea ce ți se întâmplă acum nu este destinația ta finală. Ceea ce este bine pentru tine, va veni.

8. Ai puterea de a spune nu și de a merge mai departe atunci când situații sau contactul cu anumiți oameni nu sunt cele mai favorabile ție.

9. Eliberează-te de trecut. Doar prezentul este cel care contează

10. Învaț să permit fricii să existe în sufletul meu. Aceasta nu mă poate împiedica, cu adevărat, să fac ce îmi doresc și să îmi urmez visurile.