O femeie puternică a trecut prin multe. Luptele și durerea ei au transformat-o într-o persoană incredibilă, de fier. A depășit orice obstacol cu încredere și a învățat arta iertării. A devenit cea mai bună versiune a ei și este mai puternică ca niciodată.

foto interior si prima pagina: korabkova Shutterstock

Iată de ce bărbaților le este dificil să fie în preajma unei femei puternice:

1. O femeie puternică nu are nevoie ca un bărbat să o cucerească

În cazul în care întâlnește un bărbat și îi place de el, ea nu va avea nicio problema în a face primul pas pentru că are suficiență încredere în ea. Nu va aștepta ca bărbatul să fie cel care va încerca să o cucerească.

2. O femeie puternică știe ce își dorește

Are nevoie de un bărbat la fel de puternic, un bărbat cu visuri, cu un plan bine pus la punct cu privire la viitorul lui. O femeie puternică independentă caută integritate, onestitate, inteligență și independență într-o relație. Și nu se va mulțumi niciodată cu mai puțin.

3. Pentru ea independența este importantă

Nu are nevoie de un bărbat care să o verifice la orice pas. Își dorește să fie în continuare independentă, să poată să facă ce își dorește cu viața ei. Deciziile comune vor fi întotdeauna luate în doi, însă asta nu înseamnă că ea nu mai are viața privată. Ci din contră, are nevoie de spațiul propriu mai mult ca oricând.

Vulnerabilitatea este o calitate pe care puțini bărbați o afișează și asta deoarece cred că atunci când ești vulnerabil, ești slab. Însă nu este vorba despre așa ceva. O femeie puternică își dorește ca bărbatul de lângă ea să lase din când în când toate măștile jos și să fie vulnerabil, emotiv, să spună ce are pe suflet.

5. O femeie puternică trăiește intens viața

Ea își dorește un bărbat care are încredere deplină în el și să fie dispus să trăiască intens alături de ea. Fiecare zi este o nouă provocare, o nouă surpriză oferită de la viață și trebuie să profite de ea așa cum știe cel mai bine: să o trăiască cu adevărat.

6. O femeie puternică are nevoie de un bărbat sincer

Pentru ea sinceritatea este extrem de importantă. Nu accepta minciunile deoarece o relație adevărată nu se construiește în minciună.

7. O femeie puternică iubește necondiționat

În momentul în care inima ei simte că merită să investească în această relație, va face tot ce îi stă în putință pentru a demonstra iubire. Unii bărbați nu pot face față unor sentimente atât de profunde pentru că nu cred că merită atât de multă dragoste.

8. O femeie puternică îți va arăta cine ești cu adevărat

Ea îți va arăta defectele și te va convinge să le accepți. Unii bărbați preferă să păstreze aceste "probleme" în interior și să nu vorbească niciodată despre ele (mai ales să le afișeze).

Femeia puternică nu are timp de jocuri. Așadar, dacă îți dorești să ai parte de cea mai frumoasă iubire din viața ta, îndrăznește să te îndrăgostești de o femeie puternică.