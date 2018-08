Tu stii cum se poate manifesta anxietatea functionala si care sunt cateva dintre semnele ei? Exista cateva semnale si actiuni ale oamenilor pe care ar fi bine sa le cunosti inainte sa tragi concluzii despre comportamentul prietenilor sau al cunoscutilor.

foto interior si prima pagina: Khaoniewping Shutterstock

Din ce in ce mai multi oameni se confrunta cu anxietatea, iar acesta nu este un lucru usor si cu atat mai putin unul pe care si-l doresc. Persoanele care, din pacate, se lupta cu anxietatea au nevoie de prieteni si cei dragi langa ei si mai ales de sprijinul si intelegerea lor.

Anxietatea nu se manifesta la fel in cazul tuturor oamenilor, asa cum nici sentimentele nu sunt identice. Mai mult decat atat, de multe ori o persoana poate parea cat se poate de ordonata in viata de zi cu si va poate da impresia ca absolut totul merge bine, in timp ce se confrunta constant cu tot felul de conflicte interioare.

