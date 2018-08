În unele zile, sunt puternică și capabilă să lupt împotriva propriilor mele bătălii. Luptele din capul meu. Luptele din inima mea. Luptele mici cu care mă confrunt în fiecare zi, din momentul în care mă trezesc și până când pun capul pe pernă și închid ochii. Însă sunt și zile în care nici măcar nu mai știu cum mă cheamă din cauza problemelor și nu mai văd luminița de la capătul tunelului. Nu știu ce trebuie să fac pentru a crede din nou.

foto interior si prima pagina: Unsplash

În aceste zile am nevoie de o putere divină.

Am încredere în Univers că va lupta în bătăliile în care eu nu mai pot lupta, că va termina acest război pentru mine, că va ușura durerea de a lupta singură. Am încredere în Univers să mă protejeze de lucrurile pentru care nu sunt pregătită și să creeze un scut în jurul meu pentru ca surprizele neplăcute ale vieții și oamenii să nu îmi distrugă sufletul și mai mult.

Am încredere în Univers să îmi protejeze inima când este obosită, confuză, făcută bucăți. Am încredere să îmi deschidă ușa potrivită care duce la fericire. Am încredere să mă protejeze de toate bătăliile pe care le voi pierde. Am încredere ca el să câștige pentru mine de data asta. Îi dau toată puterea mea.

Am încredere în Univers să îmi trimită oameni buni în viața mea - îngeri păzitori ce îmi vor vindeca inima zdrobită și mă vor ajuta să am încredere din nou. Oameni care să mă ajute să mă vindec. Oameni care nu mă vor distruge.

Am încredere în Univers să aducă oamenii potriviți în viața mea pentru că eu am ales doar oameni care mă rănesc, oameni care mă trădează și oameni care mă lasă singură imediat ce mă aflu pe câmpul de luptă.

Am încredere în Univers pentru că eu nu mai pot lupta. Singură sau cu alți oameni. Am încredere pentru că nici măcar nu știu cum să îmi mai aleg bătăliile și sunt epuizată. Nu mă mai pot ridica de la pământ.

M-am săturat să încerc să schimb lumea. M-am săturat să iau decizii greșite. M-am săturat de același ciclu vicios în care continuam să mă regăsesc. M-am săturat de același sfârșit.

Am încredere în Univers pentru că am crezut că pot face asta singură cu instrumentele necesare... am crezut că pot câștiga războiul, însă acum nu știu dacă le pot folosi cu înțelepciune. Nu știu dacă mintea mea mai poate gândi încă o strategie. Nu știu dacă inima mea mai poate să ducă așa suferință. Am rămas fără ajutor și nu știu cum să mai acopăr toate aceste răni.

Am încredere în Univers pentru că, la finalul zilei, știu că el este singurul care mă poate ajuta. Toată lumea vrea ceva de la mine. Toată lumea este la fel de pierdută și de confuză. Iar în Univers găsesc întotdeauna răspunsurile. Găsesc cheia. Universul poate transforma orice dezamăgire, orice pierdere, orice mizerie în ceva minunat. Poate transforma totul din jur. El este victoria mea și mă bazez pe el să lupte cu restul bătăliilor mele pentru că nu mai pot.

Aici mă opresc. Aici îmi pun toată credința în Univers și îl rog să lipească la loc toate piesele sparte. Să transforme tot ce am distrus eu. Să vindece tot ce doare.

Am încredere în Univers să lupte cu bătăliile mele.