Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Carolyne Faulkner, un astrolog renumit, este de parere ca Berbecii cauta prieteni cu caracteristici opuse lor. Ei sunt deschisi, activi si cateodata competitivi, deci opusul ar fi Balanta. Ambii invata despre schimbare si pace, si pot invata si unul de la celalalt. Berbecii au nevoie de mai multa liniste in viata lor, iar Balanta se chinuie sa o pastreze. Ambele zodii sunt conduse de bucurie si sunt spirite nelinistite.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Se intampla ca Taurul sa fie cu capul in nori sau sa-si piarda firea. Din aceasta cauza, el are nevoie de cineva cu picioarele pe pamant, asa cum este Fecioara. Taurii sunt foarte loiali, iar prezenta unei Fecioare oneste ii va face fericiti, pentru ca apreciaza sinceritatea si pragmatismul. Taurii ii vor oferi in schimb Fecioarei bunatate.

