Daca nu esti atent, aceste emotia despre care vorbesc iti vor afecta productivitatea si, implicit, viata. Daca te indoiesti ca meriti mai multi bani, s-ar putea ca acest gand sa te influenteze atunci cand vine vremea sa ceri o marire de salariu si sa-l faci pe seful tau sa creada ca nici macar nu o meriti. Sau daca crezi ca nu esti suficient de bun, poate nici nu vei fi in stare sa privesti oamenii in ochi la un eveniment social. In felul asta, nu vei putea construi relatii, lucru care te va face sa te simti si mai rau.

Insa ce este interesant la aceasta nesiguranta este faptul ca provine din ganduri irationale si negative. Da, acea voce din capul tau care iti spune ca nu esti suficient de bun poate fi destul de convingatoare. Si daca o crezi, s-ar putea ca lipsa de incredere in sine sa te tina pe loc.

1. Toata lumea e sigura pe ea.

Cand esti pe cale sa prezinti un proiect sau sa lansezi un produs, e foarte simplu sa crezi ca doar tu te lupti cu nesiguranta.

