Tu cat de repede de ridici din pat dimineata? Esti fresh imediat ce a sunat alarma sau ai prefera sa mai dormi inca o ora in loc sa iti bei cafeaua si sa te bucuri de cartea ta preferata? Te intreb pentru ca tocmai am aflat care e acel mic detaliu care te ajuta sa-ti incepi ziua mai repede.

foto interior si prima pagina: PK Studio Shutterstock

Si, recunosc, uneori diminetile sunt cel mai greu moment al zilei pentru mine. Sigur ca exista si zile in care ma trezesc fresh, poate chiar inainte sa sune alarma, dar cel mai adesea simt ca nu m-as mai ridica din pat.

Avand in vedere ca visul meu e sa fac astfel incat sa incapa cat mai multe activitati interesante in ziua mea, am fost intrigata de descoperirea celor de la Popsugar.com, care spuneau ca totul sta intr-un truc atat de simplu, incat nu-ti va veni sa crezi ca nu te-ai gandit mai devreme la asta.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro