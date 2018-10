Măsura în care trecerea timpului ne afectează creierul depinde de mulţi factori legaţi de stilul de viaţă. Un test creat de dr. Vincent Fortanasce, profesor de neurologie la University of Southern California, poate ajuta la evaluarea „vârstei reale a creierului” şi sugerează o serie de recomandări utile pentru încetinirea procesului de îmbătrânire cerebrală şi scăderea riscului de apariţie a bolii Alzheimer.

„Cu cât devenim mai bătrâni, cu atât pierdem mai repede neuroni”, spune dr. Stuart Ritchie, cercetător la Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology din cadrul University of Edinburgh. „Distrugerea neuronilor duce la micşorarea dimensiunilor creierului şi ştim acum că această micşorare este legată de pierderi ale capacităţilor cognitive.” Se reduce, de asemenea, numărul conexiunilor cerebrale – legăturile dintre neuroni.

