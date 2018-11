Urmeaza o perioada foarte incarcata pentru toata lumea; aceasta melodie este precum o gura de aer proaspat care ne va ajuta sa ne relaxam si sa uitam de toate problemele.

Este considerata una dintre cele mai calmante melodii din toate timpurile deoarece are efecte incredibile nu doar asupra mintii noastre, ci si asupra sufletului.

Piesa se numeste The Last of the Mohicans si este interpretata de cunoscutul artist Leo Rojas. In cautarile noastre prin vastul internet am dat, insa, de o varianta extrem de frumoasa a acestei melodii. Este cantata live de catre Alexandro Querevalú in timpul unui recital sustinut pe strada.

Multe persoane recomanda aceasta melodie pentru sedintele de meditatie sau chiar si pentru a o asculta in timp ce te ocupi de taskurile obisnuite de prin casa deoarece iti ofera o stare de bine, te ajuta sa te eliberezi de ganduri si de probleme si sa iti indrepti atentia asupra sufletului tau; in plus, simti o legatura speciala cu natura si cu oamenii din jurul tau.

Iti recomand sa o asculti si sa te bucuri de beneficiile sale.