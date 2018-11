Cum te fac platformele sociale mai nefericit? Mai jos, cateva explicatii.

foto interior si prima pagina: sondem, Shutterstock

Ce legatura exista intre depresie si social media?

Depresie este o afectiune grava, care influenteaza modul in care gandesti, te simti si te comporti. Social media poate cauza depresie in cazul persoanelor predispuse sau poate inrautati simptomele existente ale depresiei. Deci problema nu este neaparat la nivelul platformelor sociale, ci in modul in care le folosim.

Simptomele depresiei cauzate de social media

Daca simti ca social media are un impact negativ asupra starii tale de spirit, atunci este posibil sa suferi de depresie cauzata de online.

