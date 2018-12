Daca vrei sa ai un an mai bun, descopera care sunt lucrurile care aduc fericire sufletului tau. Daca vrei sa ai un an mai bun, descopera care sunt lucrurile care iti fac mandra inima. Daca vrei sa ai o viata mai buna in 2019, descopera care sunt lucrurile care te trag in jos si invata sa renunti la ele.

1. Identifica locul de unde vine motivatia

Daca exista un obicei pe care nu il poti depasi sau o realitate pe care vrei sa o schimbi cu disperare, este foarte important ca mai intai sa iti dai seama de ce te afli in aceasta situatie - exista o rana, o convingere sau o experienta care nu iti permite sa mergi mai departe.

2. Ignora problemele pe care le ai. Concentreaza-te doar asupra solutilor

Cand duci o lupta constanta cu problemele tale, ajungi sa te gandesti la ce iti doresti, la ce visezi, la ce iti lipseste. Daca vrei mai multi bani, te porti de parca nu ai nimic. Daca vrei o relatie, te simti ca si cum nu ai fi iubita de nimeni. Ceea ce duce la o schimbare nu este capacitatea de a diseca problemele, ci de a crea solutii si de a iti pune energia in acestea.

Vindecarea iti depaseste temerile.

Foarte multe persoane ajung sa piarda timp pretios pentru ca simt ca nu este momentul potrivit sa faca ceva anume. Aceasta poate fi o modalitate prin care oamenii ajung sa evite sa faca ceea ce isi doresc. Ce este de facut in aceasta situatie? Nimic mai simplu - incepi sa te comporti diferit. Incepi sa gandesti altfel. Acesta este modul in care iesi din zona de confort si elimini toate lucrurile pe care nu vrei sa le mai traiesti - construindu-ti o noua viata.

4. Nu te mai plange ca esti ocupata

Oamenii fac tot ce pot pentru a fi ocupati dintr-un singuri motiv: evitarea. Incearca sa evite anumite lucruri sau anumite persoane.

Programeaza-ti timpul inteligent. Lucreaza mai bine, dar mai putin. Creeaza-ti o viata in care sa fii coplesita de pace, nu de stres. Nu trebuie sa fii ocupata pentru a avea succes pe plan profesional.

5. Trezeste-te zi de zi si intreaba-te "Ce pot face astazi pentru a imi schimba viata pentru totdeauna?"

Fiecare zi este un nou inceput. Fiecare zi vine cu o noua sansa. In fiecare zi ai potentialul de a iti schimba viata pentru totdeauna. Nu uita ca puterea se afla chiar in mainile tale.

In fiecare zi poti face ceva cu un impact incredibil asupra vietii tale.

Intreaba-te zi de zi ce poti face pentru a iti schimba viata pentru totdeauna, apoi incearca sa faci o lista cu ce poti face in urmatoarele ore pentru a aduce o schimbare frumoasa in viitorul tau. Raspunsurile tale te vor surprinde.