In cele mai dificile zile ale tale, cand lumea pare sa fie tot mai cruda pentru tine, cand lucrurile merg gresit si tu simti ca abia mai poti respira si ca o mie de cutite iti ranesc inima.... o sa te rog sa te uiti catre cer. Sper sa iti dai seama ca in acest moment nu esti singura. Si, cel mai important, sper sa intelegi ca, indiferent de cat de mult te-au schimbat oamenii in ultima perioada, esti un suflet minunat.

Priveste cerul. Priveste cat de frumoase sunt stelele... ca niste diamante care stralucesc in intuneric. Milioane de planete si un infinit de galaxii exista in acest Univers.

Doar faptul ca exista toate aceste lucruri in jurul nostru este un miracol. Noi toti suntem un miracol. Tu esti un miracol.

Stiu ca uneori viata nu este dreapta. Stiu ca uneori oamenii sunt rai. Stiu ca uneori nu vrei sa te mai ridici din pat dimineata. Insa in tine este puterea de a merge mai departe. In tine sta ascunsa dorinta de a fi cu adevarat fericita.

Ai nevoie de un motiv pentru a zambi? Ti-l spun eu pe cel mai important. Esti in viata. Traiesti. Respiri. Viata nu este niciodata dreapta... si nici perfecta. De fapt, nici nu te astepta sa fie. Perfectiunea nici nu exista.

Fiecare persoana duce adevarate lupte in sufletul tau. Fiecare persoana are o poveste incredibila de spus. Fiecare persoana sufera. Fiecare persoana plange. Fiecare persoana are nevoie de sprijin. Fiecare persoana intalneste obstacole in calea sa.

Insa vreau sa intelegi ca sta in puterea noastra, a fiecaruia dintre noi, sa gasim acea farama de speranta pentru a gasi puterea de a ne ridica de la pamant, pentru a merge mai departe, pentru a vedea luminita de la capatul tunelului. Trebuie sa ne oprim din a ne mai face griji cu privire la viitor si sa invatam sa traim in momentul prezent pentru ca acesta este singurul care conteaza cu adevarat. Este singurul care exista. Fiecare zi este o noua sansa... o sansa la viata, o sansa la fericire, o sansa la iubire.

Tu esti un miracol. Ideea existentei tale este un miracol. Faptul ca respiri este un miracol. Tine minte asta in momentul in care lumea iti va spune ca nu contezi.