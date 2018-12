In loc sa alergi dupa iubirea alcuiva, cultiva iubirea de sine.

Pentru ca nu poti intelege complet iubirea pe care o astepti de la altcineva pana ce nu inveti sa te iubesti intai pe tine. Cultiva iubirea de sine invatand arta grijii fata de propria valoare. Cultiva iubirea de sine fiind mandra de tine, de felul tau unic de a fi, dar lasand in acelasi timp loc pentru imbunatatiri.

foto interior si prima pagina: Mladen Zivkovic , Shutterstock

Invata sa te bucuri de viata doar tu cu tine. Invata sa pastrezi un pic din iubirea pe care o porti in suflet si pentru tine, in loc sa o versi pe toata in mainile altei persoane. Iubirea de sine ar trebui sa fie fundatia oricarui alt tip de iubire pe care o simti, pentru ca te va ghida in viata si te va ajuta sa controlezi emotiile pe care le simti pentru cei din jur.

