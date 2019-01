Chiar daca vreau sa cred ca zilele in care femeile singure erau stigmatizate sunt departe, inca nu e usor ca in socitatea noastra sa fii singura, chiar daca e decizia ta sau nu. Mai jos, cinci femei, printre care Mindy Kaling si Diane Keaton, discuta despre ce inseamna sa fii singura si independenta in zilele noastre.