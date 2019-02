Cele mai afectate semne zodiacale de primul Mercur retrograd al anului 2019

Iata care sunt cele mai afectate semne; acestea se vor bucura de cateva lucruri pozitive, dar si de schimbari negative in urmatoarea perioada. Cu toate acestea, atata timp cat nu se dau batute si continua sa mearga mai departe, totul va decurge minunat.

Ne indreptam cu pasi repezi catre primul Mercur retrograd al acestui an. De data aceasta lucrurile vor fi putin diferite. Mercur va fi oficial retrograd pe 5 martie si va iesi din el pe 28. Daca ai sentimentul ca ceva urmeaza sa se intample, cel mai probabil acesta este motivul pentru care traiesti cu aceasta stare.

Iata care sunt cele mai afectate semne; acestea se vor bucura de cateva lucruri pozitive, dar si de schimbari negative in urmatoarea perioada. Cu toate acestea, atata timp cat nu se dau batute si continua sa mearga mai departe, totul va decurge minunat.

Gemeni

Esti destul de afectata de Mercur retrograd deoarece aceasta planeta ta dominanta. In timp ce in mod normal comunici bine si iti este foarte usor sa vorbesti cu oricine, lucrurile vor fi putin mai dificile in urmatoarea perioada in ceea ce priveste interactiunea pe care o ai cu cei din jurul tau. Incearca sa te relaxezi si sa ai mai multa incredere in tine.

Rac

Esti deja un amalgam de emotii, iar acest Mercur retrograd te va face si mai atenta la tot ce simti si esti. Orice ai tinut pana acum in tine va iesi la suprafata. Este posibil sa porti discutii foarte reale si sincere, uneori dureroase, cu oamenii din jurul tau.

In mod normal esti o persoana foarte optimista, cu zambetul pe buze; insa, in aceasta perioada lucrurile par sa se schimbe. Iti doresti foarte mult sa faci un pas in spate si sa iei o pauza. Sa inveti sa iti asculti mai mult inima si sa faci ordine in gandurile si in sentimentele tale.

Balanta

Acest Mercur retrograd nu iti va permite sa tii doar pentru tine ceea ce simti; emotiile vor iesi la suprafata intr-un fel sau altul, asa ca cel mai bine este sa nu mai lupti cu ele. Iti poate fi dificil sa discuti cu oamenii din jurul tau pentru ca te simti vulnerabila si ai impresia ca multi vor sa profite de tine.

Varsator

Este posibil ca in aceasta perioada sa te simti putin in urma; este ca si cum nimic nu iti merge bine si nu stii ce sa faci sau incotro sa o apuci astfel incat sa rezolvi toate problemele cu care te confrunti. Doar pentru ca nu vezi luminita de la capatul tunelului nu inseamna ca ea nu exista. Incearca sa privesti lucrurile dintr-o alta perspectiva.