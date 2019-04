15 semne ale unui parinte toxic. Te regasesti?

Parintii toxici provoaca multe dureri, dar si probleme psihologice durabile copiilor lor. Vestea buna este ca poti depasi efectele pe care le-a avut un parinte toxic asupra ta. Primul pas este sa fii constient de ceea ce inseamna cu adevarat sa ai un parinte toxic.

Incepem acest material prin a spune ca niciun copil nu are o relatie perfecta cu parintii sai.

Ce este un parinte toxic?

Termenul de "parinte toxic" este un pic nebulos si, probabil, fiecare persoana il defineste diferit. Adesea parintii narcisisti, cu tulburari de personalitate, abuzivi, imaturi din punct de vedere emotional sau dependenti de droguri sau alcool sunt etichetati ca parinti toxici.

Parintii toxici provoaca multe dureri, dar si probleme psihologice durabile copiilor lor. Vestea buna este ca poti depasi efectele pe care le-a avut un parinte toxic asupra ta. Primul pas este sa fii constient de ceea ce inseamna cu adevarat sa ai un parinte toxic.

Iata cateva semne comune ale unui parinte toxic:

1. Un parinte toxic este egoist si nu este deloc empatic. Intotdeauna isi pune propriile nevoi pe primul loc si nu ia in cosiderare nevoile si sentimentele altor persoane.

2. Un parinte toxic nu te trateaza cu respect si blandete.

3. Un parinte toxici are adesea dificultati in a isi controla emotiile. El reactioneaza excesiv, este dramatic sau chiar imprevizibil in unele situatii.

4. Un parinte toxic vrea sa iti spuna ce sa faci, cand sa faci si cum sa faci un anumit lucru. Isi doreste sa detina controlul deplin asupra ta.

5. Un parinte toxic este dur si agresiv (sau pasiv - agresiv).

6. Un parinte toxic este foarte critic. Nimic din ce faci nu este suficient de bun pentru el.

7. Un parinte toxic este manipulativ. Foloseste vinovatia si negarea pentru a obtine ce isi doreste.

8. Un parinte toxic nu isi asuma responsabilitatea pentru propriul lui comportament.

9. Un parinte toxic se asteapta sa renunti la tot pentru a ii satisface nevoile.

10. Un parinte toxic este foarte egoist.

11. Un parinte toxic este crud si nu te menajeaza sub nicio forma. Din contra, intotdeauna iti subliniaza neajunsurile si aduce in prim plan lucrurile care te fac sa fii sensibil.

12. Un parinte toxic crede ca nu existe limite in relatia voastra. Intra in spatiul tau personal si vrea sa stie totul despre viata ta privata.

13. Un parinte toxic are o dependenta fata de tine.

14. Un parinte toxic nu doar ca trebuie sa aiba intotdeauna dreptate, ci se si comporta ca si cum ar fi in competitie cu tine.

15. Dupa o intalnire cu parintele toxic, te simti rau. Iti este greu cand vorbesti cu el, cand petreci timp cu el sau cand te gandesti la el. Te temi sa vorbesti cu el. Amintirile dureroase pot aparea dupa mai mult ani; energia lor negativa denatureaza tot ce ating.

foto main: Doidam 10, Shutterstock