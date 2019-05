Luna plina in Scorpion pe 18 mai: Ce ti-a pregatit karma pentru urmatoarea perioada?

Esti curioasa sa afli ce urmeaza pentru tine?

Berbec

Asa cum dicteaza karma, trebuie sa fii pregatita pentru schimbari importante atat pe plan profesional, cat si in ceea ce priveste viata personala. Urmeaza-ti instinctele si incearca sa nu mai traiesti in trecut; in schimb concentreaza-te asupra momentului prezent.

Taur

In aceasta perioada vei intelege foarte multe lucruri. Nimic nu poate prospera daca este stagnant sau invechit. Daca simti ca te-ai odihnit si ti-ai incarcat bateriile, acum este timpul sa iti urmezi intuitia si sa lupti pentru visurile tale. Lupta pentru ceea ce iti doresti.

Tu ai parte de cel mai mare test karmic in aceasta perioada. S-ar putea sa fii tentata sa te gandesti la recompensele uriase care vin din proiectele tale actuale si sa iti pierzi atentia. Daca reusesti sa depasesti momentele dificile, vei reusi sa realizezi tot ce iti propui.

Rac

Aceasta perioada este una frumoasa pentru tine. Esti sigura pe tine si foarte atenta la lucrurile pe care vrei sa le realizezi. Iti stii potentialul si nimic nu te poate tine in spate pe plan profesional. Generozitatea ta fata de prieteni si familie va fi o rasplata frumoasa pentru inima ta.