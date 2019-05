Nu te lasa condusa de alti oameni. Uite ce inseamna sa traiesti cu adevarat

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa fii fericita cu persoana care conteaza cel mai mult: tu.

De-a lungul anilor am invatat ca trairea unei vieti frumoase nu are nimic de-a face cu cati bani ai in cont sau cu cate lucruri detii. Nu are nimic de-a face cu corpul perfect sau cu hainele pe care le porti.

Sa traiesti cu adevarat este sa faci tot ce iti place. Sa iti bucuri inima. Sa iti simti sufletul cu adevarat fericit.

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa traiesti in acest moment si sa nu pierzi timpul gandindu-te la trecut. Sa nu te scufunzi in intrebari precum "Cum ar fi fost daca...". Sa renunti la tot ce te leaga de trecut si sa te concentrezi pe lucrurile pe care le poti face pentru a avea un viitor mai bun.

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa apreciezi totul din jurul tau. Sa iti iei putin timp si sa privesti rasaritul, sa asculti ploaia, sa te joci in zapada sau sa te asezi pe iarba si sa privesti cum norii alearga pe cerul albastru. Sa traiesti cu adevarat inseamna sa te predai naturii minunate.

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa stii cum sa iti controlezi emotiile, dar si cum sa nu le mai negi. Sa accepti ca uneori poti plange fara motiv sau ca poti simti tristete si durere. Sa permiti sa simti tot ce inima ta vrea sa simta si sa intelegi ca vindecarea este parte din viata reala.

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa apreciezi fiecare moment. Sa gasesti in fiecare zi ceva special. Sa faci tot ce iti sta in putinta pentru a zambi. Sa apreciezi fiecare secunda din viata ta pentru ca este o adevarata minune.

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa petreci clipe frumoase alaturi de oamenii dragi sufletului tau; sa te inconjori de cei care te fac sa te simti bine, care te inspira sa fii un suflet mai bun si mai frumos.

Sa traiesit cu adevarat inseamna sa faci tot ce visezi. Sa iti urmezi visurile si sa lupti pentru ele. Sa nu renunti pana cand nu reusesti. S aiti urmezi directia pe care vrei sa mergi in viata. Sa iti construiesti propria cale si sa iti creezi propriul destin.

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa vezi binele in momentele grele si sa intelegi ca lucrurile bune vor veni la un moment dat in viata ta. Sa inveti sa ai rabdare si sa stii ca nu totul va fi asa cum iti doresti.

Sa traiesti cu adevarat inseamna sa faci lucruri care te fac sa simti ca traiesti, sa iti hranesti sufletul cu fericire si sa aduci sens vietii tale.