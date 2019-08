7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (19-25 august)

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Mantra pentru ziua de luni:

Omul s-a nascut pentru iubire. Daca uraste, s-a nascut degeaba. Astazi aleg sa mai inconjor de iubire. De oameni frumosi. De lucruri minunate. De momente speciale. De zambete adevarate.

Mantra pentru ziua de marti:

Cred ca totul va fi bine. Cred in Univers si imi pun toata incredere in el. Cred ca el are un plan divin pentru mine.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Iubesc viata si sunt foarte recunoscatoare pentru tot ce am trait pana acum. Pentru tot ce am primit. Pentru tot ce am invatat. Pentru tot ce am iubit. Pentru tot ce am simtit.

Fericire este atunci cand ai ceva de facut, ceva de iubit, ceva la care sa speri. Astazi aleg sa am ceva de facut, ceva de iubit, ceva la care sa sper.

Mantra pentru ziua de vineri:

Dumnezeu merge inaintea mea si face ca totul sa fie perfect.

Mantra pentru ziua de sambata:

Astazi sunt indragostita de viata, de tot ce se intampla in jurul meu. Pentru ca inima care iubeste este intotdeauna fericita.

Mantra pentru ziua de duminica:

Scopul meu astazi este sa observ, sa experimentez, sa invat, sa evoluez, sa iubesc.

foto main: TanyPush, Shutterstock