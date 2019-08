Luna plina in Varsator pe 15 august. Conexiunea intensa cu Universul va fi resimtita de toti

15 August: Luna Plina in Varsator este o luna care ne conecteaza la puterea incredibila a Universului. Toata lumea va profita de aceasta perioada speciala.

Pe 15 august avem Luna Plina in zodia Varsator. Este o luna speciala deoarece Varsatorul este semnul cu un simt social umanitar foarte bine dezvoltat si este reprezentat de o femeie care cara un ulcior cu apa. Femeia simbolizeaza vindecatorul din noi toti, in timp ce apa simbolizeaza emotiile grele, durerea si suferinta lumii.

Iata ce pregateste Luna Plina din Varsator de pe 15 august pentru fiecare zodie in parte:

Berbec - Emotiile devin speciale

In aceasta perioada, ai darul natural si capacitatea de a transforma fiecare emotie grea intr-una speciala. Alegi sa nu mai lupti cu morile de vant si sa accepti ce se intampla in viata, permitand astfel Universului sa isi joace cartea pentru ca stii ca el are pregatit ceva cu adevarat minunat pentru tine.

Taur - Esti in cautarea schimbarii

Aceasta perioada este una cu adevarat speciala pentru tine deoarece astrele iti ofera puterea de a avea incredere in tine si de a face schimbarile la care visezi de atat de mult timp. O discutie cu o persoana importanta te convinge ca este timpul sa iti iei inima in dinti si sa faci pasul cel mare. Totul va fi bine.

Gemeni - Ajuti oamenii din jurul tau

In aceasta perioada energia Varsatorului se resimte si asupra sufletului tau. Luna plina te indruma sa aduci vindecare, liniste si iubire in lume. Esti concentrata asupra oamenilor din jurul tau, pe care incerci sa ii ajuti, sa ii sprijini si sa le fii alaturi in momentele dificile astfel incat sa depaseasca aceasta situatie.

Rac - Alegi iubirea in fiecare zi

Luna Plina te ajuta sa intelegi ca fara iubire viata nu ar fi aceeasi. Din acest moment incerci sa alegi iubirea in fiecare zi. Sa gasesti motive sa iubesti viata, sa apreciezi fiecare moment special, sa te bucuri de oamenii din jurul tau si sa le spui ce simti pentru ei. Relatia cu partenerul de cuplu devine tot mai frumoasa.