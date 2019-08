Cele cinci bucurii surprinzatoare ale vietii de femeie singura

Candi Williams, autoarea cartii Arta de a fi single: Traieste o viata pe care sa o iubesti, crede ca nu ai nevoie de o jumatate.

Esti deja un intreg, iar fiecare secunda in care iti astepti alesul este timp pierdut. Iar acest timp ar putea fi petrecut traindu-ti viata in stilul tau.

„Atunci cand te opresti pentru o clipa si privesti lucrurile diferit, vei vedea ca exista numeroase motive minunate de a imbratisa cu mandrie faptul ca nu ai un partener„, spune autoarea.

1. Bucuria de a avea patul numai pentru tine

Da, este frumos sa te tina cineva in brate in timp ce adormi. Dar te-ai trezit vreodata cu o persoana intinsa in tot patul, fara sa tina cont ca mai esti si tu acolo? Aceasta este perioada in care poti sa te bucuri la maximum de faptul ca dormi singura si ai patul numai pentru tine.

foto main: Balaguta Evgeniya, Shutterstock