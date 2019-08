Cum iti protejezi aura? Impune-le limite sanatoase celor din jur

A fi tot timpul disponibila pentru cei din jur, indiferent de propriile nevoi, nu este deloc sanatos pe termen lung.

In orice relatie trebuie sa existe limite sanatoase. Indiferent daca este vorba despre iubitul tau, prietena cea mai buna, colegii de birou sau rudele apropiate, limitele au un scop clar. Cei din jur te vor trata intotdeauna in functie de ceea ce le permiti si de modul in care alegi sa interactionezi cu ei.

Unele persoane nu au deloc limite, in timp ce altele detin un set lung de termeni si conditii. Extremele nu aduc niciodata lucruri bune, asa ca echilibrul este secretul si in acest caz.

Iata cum iti poti da seama daca limitele impuse de tine sunt sanatoase!

Atunci cand esti sigura pe tine, constientizezi tot timpul ca esti responsabila doar pentru ceea ce poti controla.

