7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (26 august - 1 septembrie)

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Mantra pentru ziua de luni:

Respect sufletul pe care il am si cred cu tarie ca am atat de multe de oferit. Pentru ca inima mea este incarcata cu iubire.

Mantra pentru ziua de marti:

Eu sunt eu. Ma iubesc pentru ceea ce sunt, ma accept pentru cine sunt. Incepand de astazi construiesc cea ma frumoasa relatie cu mine insami.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Stiu ca este greu, insa mai stiu si ca Universul are un plan special pentru mine. Stiu ca el imi ofera ce am nevoie in momentul in care sufletul meu este pregatit pentru schimbare, si nu cand imi doresc eu sa se intample.

In ciuda greutatilor pe care le am, astazi aleg sa zambesc. In ciuda durerii pe care o simt, astazi aleg sa iubesc. In ciuda problemelor care ma ingroapa, astazi aleg sa merg mai departe.

Mantra pentru ziua de vineri:

Orice gand negativ pe care il am il inlocuiesc cu un gand plin de dragoste. Este un moment greu, nu o viata grea. Totul va fi bine.

Mantra pentru ziua de sambata:

Astazi aleg sa ma iert pentru modul in care m-am purtat cu mine insami in trecut. Astazi aleg sa ii iert pe cei din jurul meu pentru cat m-au ranit. Nu iert pentru a le fi lor bine, ci pentru ca eu sa merg mai departe.

Mantra pentru ziua de duminica:

In inima mea exista afectiune, bunatate, compasiune si iubire, asa ca ii ofer posibilitatea sa ofere cea mai sincera iubire oamenilor din jur.

foto main: PopTika, Shutterstock